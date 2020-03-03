في 9 خطوات.. كيف تسجل في منحة أمانة جدة ؟

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها على موقع تويتر، ممثلة في وكالة التعمير، عن البدء في تنفيذ طلبات المنح الصادرة من المقام السامي.

ودعت أمانة محافظة جدة، المواطنين، ممن صدرت لهم تلك الأوامر من عام 1436هـ إلى عام 1440هـ، بتحديث بياناتهم خلال أسبوعين؛ تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية.

وأوضحت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أنه بإمكان المواطنين تحديث البيانات الخاصة بهم من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

وأشارت أمانة جدة، إلى أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى مركز المعلومات الوطني (نفاذ)، وذلك لتحديث بيانات طلب المنح بدءًا من تاريخ 7-7-1441هـ إلى تاريخ 19-7-1441هـ، تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية.

خطوات تسجيل طلب تنفيذ منحة

وحددت أمانة جدة، عبر حسابها على تويتر، خطوات تسجيل طلب تنفيذ منحة، كالتالي:

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الدخول على موقع أمانة محافظة جدة .

. الضغط على الخدمة الإلكترونية.

الذهاب إلى خدمات الأفراد ومن ثم اختيار خدمة المنح.

الدخول بحساب النفاذ الوطني الموحد.

الضغط على تنفيذ الخدمة إلكترونيًا.

الضغط على أيقونة تحديث وتنفيذ بيانات طلبات المنح السامية .

. اختيار تحديث بيانات تنفيذ منحة سامية.

الضغط على بحث ثم الضغط على طلب تنفيذ منحة .

. استكمال تحديث البيانات وتسجيل رقم الجوال وحفظ طلب تنفيذ المنحة.

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