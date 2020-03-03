السعودية اليوم / اعتصام عشرات العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا أمام مكتب "الأونروا" في بيروت



بيروت 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

اعتصم عشرات العائلات الفلسطينية النازحة من سوريا إلى لبنان، اليوم، أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الرئيسي في بيروت للمطالبة بمساعدات إغاثية مستدامة.

ورفع المشاركون اللافتات، وأطلقوا الهتافات التي تطالب المجتمع الدولي بحل عاجل لقضية النازحين الفلسطينيين من سوريا، داعين "الأونروا" لتحمل مسؤولياتها وإنقاذ حياة الأطفال والشيوخ والنساء.

شارك في الاعتصام الذي استمر لأكثر من ساعتين، إلى جانب العائلات الفلسطينية المهجرة من سوريا، منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية ومسؤولين في اللجان الشعبية وفصائل تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

// انتهى //

13:48ت م

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