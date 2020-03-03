السعودية اليوم / سمو الأمير حسام بن سعود يعلن عن قرب ترسية دراسة الخطة الإستراتيجية لمنطقة الباحة



الباحة 08 رجب 1441هـ الموافق 03 مارس 2020م واس

زف صاحب السمو الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة البشرى لأهالي منطقة الباحة بأن إستراتيجية المنطقة أخذت وضعها النهائي ودخلت المنصة يوم 14 من الشهر الماضي ، مشيراً سموه إلى أنه سيتم يوم 14 من الشهر الجاري الانتهاء من فحص العروض وبعدها بيومين سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالعرض، حيث سيتم التوقيع خلال أسبوع من إعلان الشركة الفائزة.

وبين سموه في تصريح صحفي عقد في مكتبه بالإمارة اليوم، أن مدة الإستراتيجية تستمر ثلاثة أشهر مع شهر إضافي للشركة لجمع كافة المعلومات عن الإستراتيجية، مفيداً سموه بأن جميع المعلومات والمادة الخام ومن الإدارات ورجال الأعمال وجميع الأمور التي تعتمد عليها الإستراتيجية متوفرة حالياً.

وأضاف سمو أمير الباحة بأن الإستراتيجية التي تهدف إلى إعداد دراسة لتطوير منطقة الباحة في كافة الجوانب ، التنموية والسياحية والاقتصادية والاجتماعية وصلت مرحلة التنفيذ ، مشيراً سموه بأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الإستراتيجية بعد فتح العروض يوم 14 من الشهر الجاري والتوقيع مع الشركة.

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