السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تنظم برنامج تدريبي بعنوان إدارة التغيير وأهميتها في إنجاح المبادرات والمشاريع



الأحساء 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

نظمت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة التطوير وضمان الجودة أمس برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة التغيير وأهميتها لإنجاح المبادرات والمشاريع", بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي، وعدد من وكلاء وعمداء الجامعة وذلك في مقرها الرئيس بالهفوف.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من خطة الجامعة الإستراتيجية وما تضمنته من مشاريع خاصة إزاء تنمية قياداتها الأكاديمية، حيث تناول العديد من الموضوعات أبرزها: أهمية تطوير المبادرات والمشاريع في إجراءات العمل، الأنظمة في الهيكل المؤسسي ومهام العمل.

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13:29ت م

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