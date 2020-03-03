السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي 188



برلين 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 188 اليوم .

وقال معهد روبرت كوخ الألماني في بيان له إن 13 من بين ولايات ألمانيا البالغ عددها 16 ولاية أعلنت عن حالات إصابة بالفيروس المستجد فيها لكن معظم المصابين في ولاية نورد راين فستفاليا الغربية.

ولم تعلن ألمانيا أي وفاة بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي وينتشر بسرعة على مستوى العالم.

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13:28ت م

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