السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر الدولي لتطبيقات علوم البيانات والتعلم الآلي بجامعة الأمير سلطان



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

بدأت أعمال المؤتمر الدولي لتطبيقات علوم البيانات والتعلم الآلي في نسخته السادسة بجامعة الأمير سلطان اليوم، بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

وشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من الباحثين والأكاديميين ومطوري التطبيقات في المجالات ذات الصلة بعلوم البيانات مثل تحليل البيانات والذكاء الحسابي والتعلم الآلي والتعلم العميق والتعرف على الأنماط وقواعد البيانات والبيانات الكبيرة والتصور.

وتأتي مشاركة سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية متحدثًا رئيسًا عن دور علم البيانات في التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين من خارج المملكة منهم .. من جامعة ديجلي ستودي في ميلانو الدكتور فينسينزو بيوري ومشاركته عن دور التقنيات الحديثة في توفير حياة أفضل، ومن الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية الدكتور إبراهيم حميد الذي سيتحدث عن استراتيجيات الدفاع والهجوم في التعلم الآلي.

ويُضم المؤتمر مسارات علمية متخصصة تناقشها الأبحاث المطروحة في عدة فقرات، بالإضافة إلى عدد من حلقات النقاش حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وتمكينه بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين إذ سيشارك في حلقة النقاش المخصصة لها كل من

مستشار التحول الرقمي في الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيصل الخالدي ومستشار ومدير الإدارة العامة للأمن الرقمي وحوكمة البيانات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور حازم المحيمدي وعميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم الدكتور فهد العييري ومستشار الذكاء الاصطناعي بالشركة

أما حلقة النقاش المخصصة لتمكين الذكاء الاصطناعي فيشارك فيها عالم البيانات في مزن محمد الصبي ونائب الرئيس للابتكار والمنتجات في برنامج يسر باسم الجديع و المستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة ومستشار الذكاء الاصطناعي في الشركة السعودية لتقنية المعلومات مازن ميلباري .

ويشارك في رعاية المؤتمر وزارة التعليم والفروع المحلية والدولية لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونات IEEE وكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأمير سلطان ،والبنك السعودي للاستثمار.

ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المؤتمر على الرابط http://www.ieeepsu.org/cdma/

// انتهى //

13:28ت م

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الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسبدأت أعمال المؤتمر الدولي لتطبيقات علوم البيانات والتعلم الآلي في نسخته السادسة بجامعة الأمير سلطان اليوم، بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.وشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدد من الباحثين والأكاديميين ومطوري التطبيقات في المجالات ذات الصلة بعلوم البيانات مثل تحليل البيانات والذكاء الحسابي والتعلم الآلي والتعلم العميق والتعرف على الأنماط وقواعد البيانات والبيانات الكبيرة والتصور.وتأتي مشاركة سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية متحدثًا رئيسًا عن دور علم البيانات في التحول الرقمي في القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتخصصين من خارج المملكة منهم .. من جامعة ديجلي ستودي في ميلانو الدكتور فينسينزو بيوري ومشاركته عن دور التقنيات الحديثة في توفير حياة أفضل، ومن الجامعة النرويجية للعلوم والتقنية الدكتور إبراهيم حميد الذي سيتحدث عن استراتيجيات الدفاع والهجوم في التعلم الآلي.ويُضم المؤتمر مسارات علمية متخصصة تناقشها الأبحاث المطروحة في عدة فقرات، بالإضافة إلى عدد من حلقات النقاش حول حوكمة الذكاء الاصطناعي وتمكينه بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين إذ سيشارك في حلقة النقاش المخصصة لها كل منمستشار التحول الرقمي في الهيئة الملكية لمدينة الرياض فيصل الخالدي ومستشار ومدير الإدارة العامة للأمن الرقمي وحوكمة البيانات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور حازم المحيمدي وعميد معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة القصيم الدكتور فهد العييري ومستشار الذكاء الاصطناعي بالشركة السعودية لتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم المسلم .أما حلقة النقاش المخصصة لتمكين الذكاء الاصطناعي فيشارك فيها عالم البيانات في مزن محمد الصبي ونائب الرئيس للابتكار والمنتجات في برنامج يسر باسم الجديع و المستشار في وزارة الطاقة يحيى خوجة ومستشار الذكاء الاصطناعي في الشركة السعودية لتقنية المعلومات مازن ميلباري .ويشارك في رعاية المؤتمر وزارة التعليم والفروع المحلية والدولية لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونات IEEE وكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الأمير سلطان ،والبنك السعودي للاستثمار.ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المؤتمر على الرابط http://www.ieeepsu.org/cdma/// انتهى //13:28ت م0111

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