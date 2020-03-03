السعودية اليوم / مديرو عموم الجمارك العرب يبحثون في القاهرة سبل تعزيز التعاون الجمركي



القاهرة 8 رجب 1441 هـ الموافق 3 مارس 2020 م واس

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ 40 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية برئاسة رئيس هيئة المجلس الأعلى للجمارك في لبنان أسعد الطفيلي، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء.

ورأس وفد المملكة خلال الاجتماع نائب محافظ الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية والتعاون الدولي سليمان بن عبدالله التويجري.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها المتابعة والتنفيذ للموضوعات الجمركية ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، وبندًا حول اتفاقية التعاون الجمركي العربي وآخر حول المبادرة الاسترشادية الموحدة حول أمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية المعدلة.

// انتهى //

13:10ت م

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