شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني والان مع التفاصيل

السفير السعودي باليمن يناقش جهود المملكة لدعم الشعب اليمني الثلاثاء 3 مارس 2020 اجتمع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، مع ممثل الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أطباء بلا حدود أنطوان بيلر، وذلك لمناقشة كافة جهود المملكة الإنسانية والاقتصادية لدعم ومساعدة الشعب اليمني.





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