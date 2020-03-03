شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتفاعل مع تغريدة مواطن بشأن «معلم قادم من إيران» والان نبدء بالتفاصيل

تفاعلت وزارة الصحة مع تغريدة مواطن على تويتر قال فيها "عندنا معلم جاء من إيران أمس، سبب لنا رعب في المدرسة، دخل السعودية بدون كشف، وش الإجراء المتبع".

ورد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على التغريدة قائلاً :نشكرك على اهتمامك ، ونوضح للجميع أنه بعد الاستدلال على الحالة المقصودة اتضح أنه تم التعرف عليها وفحصها قبل يومين وكانت النتيجة سليمة ولله الحمد.

وندعو الجميع إلى التعامل مع مثل هذه الحالات بالتواصل على الرقم937