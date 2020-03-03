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شكرا لقرائتكم الصحة تعلن جاهزية 1400 غرفة للعزل التنفسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة تعلن جاهزية 1400 غرفة للعزل التنفسي
لمنع انتقال العدوى
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، جاهزية أكثر من 1400 غرفة للعزل التنفسي ومنع انتقال العدوى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الاثنين عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده.
وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قامت الوزارة بإرسال إحدى فرق مكافحة العدوى في الحال، للكشف على متابعات الخليج 365، وأخذ عينة للفحص المخبري التي تم من خلالها التأكد من إصابته بالفيروس.
وطمأنت الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، ويتم التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.
إضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وسيتم الإعلان عن جميع النتائج فور انتهاء الفحص.
وأهابت الصحة بالجميع التواصل مع مركز “تواصل الصحة 937” في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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