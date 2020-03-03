ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 1.14%

2020-03-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.59 سنت، ما نسبته 1.14 في المئة، ليصل إلى 52.49 دولار أمريكي.

وصعد سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي اليوم بنسبة 1.48 في المئة، ما يعادل 0.69 سنت ليصل سعره إلى 47.44 دولار أمريكي.

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