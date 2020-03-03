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تعليم الرياض يُعلن موعد بداية الدوام الصيفي

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2020-03-03

تعليم الرياض يُعلن موعد بداية الدوام الصيفي

اعتباراً من الأحد المقبل

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت إدارة التعليم الرياض عن بدء الدوام الصيفي في جميع مدارس تعليم البنين والبنات بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 13 / 7 / 1441 هـ .

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وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وفقا للدوام الصيفي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:00 صباحاً ، مؤكداً سعي الإدارة الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات سائلا الله لهم التوفيق .

 

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