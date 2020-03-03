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الصحة توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

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2020-03-03

الصحة توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين للوقاية من كورونا

نصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت وزارة الصحة نصائح تتضمن الطريقة الأصح لغسل اليدين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزارة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هناك 7 طرق لعمل هذا الإجراء السليم حيث يجب توزيع الصابون على اليدين ودعك الراحتين، وفرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع، إضافة إلى وضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وفرك ظهر الأصابع، وكذلك فرك الإبهام، وفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تشتبك أصابعها براحة اليد اليسرى، وكذلك تجفيف اليدين.

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ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله، حيث يجب الاهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة، وهذه كفيلة بإذن الله في الحد من انتقال الفيروسات من شخص لآخر.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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