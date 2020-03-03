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الشيف الأسلمي بدأ بالطبخ في الرحلات ويسعى لافتتاح سلسلة مطاعم
عمل بفنادق في الرياض ومكة المكرمة ثم فتح مطعمه الخاص
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة
بدأ الشيف خالد الأسلمي، أحد أبناء مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل عسير، ممارسة مهنة الطبخ وتجهيز الطعام مع زملائه، وذلك من خلال الرحلات الشبابية، والتي كان يستغل خروجه معهم في ممارسة هواية الطبخ.
وأوضح الأسلمي أنه قرر الالتحاق بالمعهد العالي السياحي بمنطقة الباحة، والذي تخرج منه بعد عامين ونصف من الدراسة، وتوجه بعد ذلك مباشرة لمدينة الرياض، حيث أتيحت له الفرصة بالعمل بأحد الفنادق الكبيرة، وبعد ذلك انتقل إلى منطقة مكة المكرمة والعمل أيضًا بأحد الفنادق، ثم أشرف على إحدى شركات الإعاشة بموسم الحج.
وأشار إلى أنه وبعد أن اكتسب التجربة والعمل المتواصل قرر أن يفتتح مطعمه الخاص بمركز بحر أبو سكينة، والذي يقوم على عمل المأكولات المحلية (الكبسة والشواية) والتي يقوم بتتبيلها بخلطة خاصة تتكون من 12 نوعًا من البهارات، وذلك على الرغم من وجود بعض الصعوبات والعقبات، ولكن استطاع أن يتجاوزها.
وقال الأسلمي: إنه يسعى إلى افتتاح عدد من المطاعم والتي تحمل ذات المسمى في المواقع والمساحات المناسبة التي تكفي جميع رواد المطعم.
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