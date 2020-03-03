محمد بن مسعود - الدمام - أجراها أطباء جراحة العظام في مستشفى الملك فهد تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة. وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم.أطباء جراحة العظام مستشفى الملك فهد المركزي جازان 03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 12:57 PM أجراها أطباء جراحة العظام في مستشفى الملك فهد Advertisements نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان تمكّن أطباء جراحة العظام بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من استئصال ورم ملتصق بأوتار وأعصاب اليد اليمنى لمريضة. وتَضَمّنت العملية فتحَ الجلد، وتسليك الورم من أوتار الإصبع والحزمة الوعائية العصبية؛ ليتم استئصال كامل الورم، والتأكد من سلامة كل أجزاء الإصبع، وإنهاء الألم الذي كانت تعاني منه المريضة جراء وجود الورم. الكلمات المفتاحية ، نجاح استئصال ورَم ملتصق بأعصاب اليد لمريضة بجازان ،

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