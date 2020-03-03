، الرئيس الإندونيسي يستقبل "العيسى" ويشيد بجهود رابطة العالم الإسلامي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب عن تقديره لدورها في إبراز الصورة الحقيقية للإسلام الداعي بالحكمة

استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا، جوكو ويدودو؛ في القصر الرئاسي بالعاصمة جاكرتا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ الذي يزور إندونيسيا تلبية لدعوة حكومية رسمية.

وأشاد الرئيس الإندونيسي بالجهود الدولية الحثيثة التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وتصديها لمسؤولياتها تجاه تعزيز السلام والتسامح والتعايش المجتمعي والدولي ومحاربة أفكار الصدام الهدامة من خلال مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات، وإبراز الصورة الحقيقية لرسالة الإسلام الداعية بالحكمة إلى خير الإنسانية وسلامها، والرافضة لكل أفكار وخطابات وممارسات الكراهية والتطرف والإرهاب أياً كان مصدرها.

وهنّأ "ويدودو "؛ الدكتور "العيسى"؛ بمناسبة منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة مولانا مالك إبراهيم، التي تعد من أبرز الجامعات الإندونيسية الحكومية بتخصصاتها الإنسانية والتطبيقية.

من جهة ثانية، استقبل نائب الرئيس الإندونيسي الدكتور معروف أمين؛ في مكتبه بالعاصمة جاكرتا، الشيخ الدكتور العيسى؛ مشيداً بجهود رابطة العالم الإسلامي المؤثرة فكرياً وإنسانياً، والمقدرة على المستويين الرسمي والشعبي في إندونيسيا.

كما أشاد بمشروع متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي وضع "العيسى"؛ حجره الأساس في جاكرتا بمشاركة نائب الرئيس الإندونيسي رئيس هيئة المساجد ووزير الشؤون الدينية وحاكم جاكرتا وعدد من المفتين وكبار العلماء والمفكرين حول العالم.

وقال: هذا المشروع الذي يعد الفرع الأول للمتحف خارج المملكة العربية السعودية، سيسهم في تعزيز مفاهيم ورسائل الإسلام الحضارية عبر توثيق تفاعلي يعتمد معطيات التقنية الحديثة، ويحمل شعار "السنة النبوية والحضارة الإسلامية كأنك تراها".

Advertisements

رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو جاكرتا