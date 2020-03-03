طباعة تصريح الحج || بوابة حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441 التسجيل والحجز .. “موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني” haj.gov.sa

طباعة تصريح الحج فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية بتفعيل موقع بوابة حجز المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441 من المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة السعودية، ولمزيد من المعلومات فقد قمنا بإعداد هذا التقرير كي نسهل عليكم ونسير سير عملية الحج لهذا الموسم، ليكون موسم حج نظامي وآمن، وسنستعرض معكم أيضا رابط الحج الإلكتروني الذي يمكن من خلالة باتباع التعليمات أن تتعرف على كافة التفاصيل الدقيقة بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الحج و العمرة حريصة بالغ الحرص على أداء مهامها في خدمة حجيج الرحمن، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية، وذلك بهدف تيسير إجراءات أداء المناسك، وتعمل الوزارة على ضبط وتقنين منظومة الحج سواء لحجاج الداخل أو الخارج، حيث تحرص وزارة الحج والعمرة على تقديم الخدمة المنشودة من خلال تطوير الأنظمة و توظيف ​التقنية وذلك من خلال رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل مواطنين ومقيمين، كما عمدت الوزارة على رفع كفاءة العاملين ليكونوا على أتم استعداد لخدمة ضيوف الرحمن .

طباعة تصريح الحج وتفاصيل سداد حج المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441

تحرص المملكة من خلال وزارة الحج والعمرة على أن تتم فريضة الحج لهذا العام يشكل نظامي وأمن قامت الوزارة بتقديم خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، فيمكن الدخول على موقع المسار الإلكتروني وإدخال اسم المدينة وتحديد عدد الحجاج من الذكور والإناث، مع إمكانية البحث واختيار منشآت الحج، أيضا تم إضافة خانة جديدة تتيح لكم التعجيل أو التأخير في عودتكم من الحج، سوف تظهر لكم نتائج البحث بحزم متنوعة لمشآت الحج، يمكنكم تخير ما يناسبكم من هذه الحزم. ولمزيد من المعلومات تابع الفيديو التالي.

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طباعة تصريح الحج عبر بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1441

رابط التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل

قامت وزارة الحج والعمرة بإلزام جميع حجاج الداخل المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني المخصص للحج عبر البوابة الخاصة بالوزارة، حيث أعلنت الوزارة موعد بدء استقبال طلبات التسجيل بالمسار الإلكتروني في الأول من ذي القعدة، ويستمر التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل لمدة شهر ينتهي في نهاية ذي القعدة.

خطوات التسجيل بموقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يمكن إتمامها بكل سهولة ويسر من خلال رابط التسجيل، وللإطلاع على المزيد من المعلومات التي تتعلق بحج الداخل وإعدادات الوزارة له يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الآتي:

الدخول على رابط موقع الإلكتروني للمسار

قم بإدخال البيانات الشخصية الصحيحة للتأكد من أحقية المستفيد من الحج

قم باختيار باقة الحج المناسبة لك.

قم باختيار باقة الحج المناسبة لك. قم بإصدار الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد

يتم إصدار التصريح بالحج بعد التأكد مما سبق.

يتم إرسال بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته أيضا.

باقات خدمة الضيافة لحجاج الداخل

نوع باقة الضيافة أسعار الباقة مكان السكن باقة ضيافة 1 بلس تراوح ما بين (7561-8161) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة الضيافة 2 بلس أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 3 بلس تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة 4 بلس أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (1 أبراج) سعرها (11905 ريال) أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي1 أسعار الباقة ما بين (3447- 4797) ريال خيام باقة اقتصادي2 بتكلفة (3465) ريال خيام

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المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والذي تقرر تفعيله، فقد بدأت وزارة الحج والعمرة في تفعيل رابط المسار الإلكتروني وهو الموقع المنوط به تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لمواطني المملكة والمقيمين على أراضيها، وبذلك أصبح موقع المسار الإلكتروني هو المنوط به وحده دون غيره الحجز لأداء مناسك الحج هذا العام 1441، وقد تم تطوير الموقع ليكون قادر على استعيا جميع المتقدمين للحجز.