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عدن - ياسمين التهامي - تقصّف الشعر، مشكلة تعاني منها معظم السيدات، لا سيما اللواتي يعتمدن تلوين الشعر باستمرار أو غيرها من العوامل التي تؤثّر على صحة الشعر كالنظام الغذائي الغير صحي والتعرّض للتقيات المناخية سواء الباردة أو الجافة جداً.

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وداعًا للشعر الأبيض .. هذه الطريقة البسيطة تعالج “تساقط الشعر“ وتنسيك الشيب إلى الأبد (استخدمها تعش مرتاح البال)



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ولتمنعي شعرك من التقصّف والتساقط وتقيه من تسلّل الشيب إليه ننصحك بتناول الجرجير والكيوي.

الجرجير:

يعمل على منع تساقط الشعر، كما يعالج قشرة الرأس، نظراً لغناه بالكبريت والحديد والزنك والفيتامين A، ويتمّ الحصول على أفضل النتائج من خلال تدليك الرأس بعصير الجرجير.

الكيوي للشعر



الفواكه التي تحتوي على مستويات عالية من مضادّات الأكسدة لها تأثير وقائي على الشعر.

وتوصف الكيوي بأنّها الثمرة الأكثر احتواء على مضادّات الأكسدة، إضافة إلى أنّها تحتوي على نسب عالية من الفيتامين C. وهي مفيدة للوقاية من الشعر الأبيض، حيث أنّ لون الشعر يعتمد على مادّة الميلانين، التي تتكوّن بواسطة حمض الفينيل ألانين الأساسي، عن طريق نظام إنزيمي يرتكز إلى النحاس؛ علماً إنّ الكيوي يوفّر وحده نحو 12 % من هذه المادّة.

فوائد الجرجير للشعر تتمثل في احتوائه على نسبة عالية من فيتامين ك الذي يساعد في تغذية الشعر وإعادة بنائه من جديد، كما يحتوي على المغنسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وبالتالي عند تناول الجرجير بصورة يومية يساعد على منع تساقط الشعر وظهور الشيب لأن الشعر يحتاج إلى تغذية صحية وسليمة، وهناك وصفات كثيرة لاستخراج زيت الجرجير من خلال هرسه أو نقعه أو غلي الجرجير .

فوائد الجرجير للشعر

الجرجير يحتوي على الفيتامينات والمعادن المهمة لتنقية الدم وبالتالي تغذية فروة الرأس.

حماية فروة الرأس من العدوى وهذا لأنه يحتوي على الزنك والكبريت.

يحافظ الجرجير على رطوبة فروة الرأس وبالتالي فهو يحميها من الجفاف.

بسبب رطوبة فروة الرأس بعد وضع عصير الجرجير عليها، فإنه يحميها بهذه الطريقة من الجفاف وبالتالي زيادة كثافة شعرك.

يحتوي على فيتامين أ الذي يساهم في نمو الشعر.

منقوع الجرجير للشعر

منقوع الجرجير أو ماسك الجرجير الذي يزيد من كثافة الشعر ولمعانه، ويمكنك الآن تحضر هذا الماسك المغذي للشعر بإتباع الخطوات التالية.

المكونات: أحضري 20 عود من الجرجير أو حزمتين جرجير متوسطة الحجم.

أحضري معلقتين من زيت الزيتون.

نصف ليمونة كبيرة وقليل من الماء البارد.

طريقة تحضير منقوع الجرجير

طريقة التحضير: افرمي الجرجير وضعيه عليه الماء البارد وزيت الزيتون وعصير الليمون بالتساوي.

قلبي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي هذا الماسك على الشعر ودلكي فروة الرأس برفق في حركة دائرية.

غطي شعرك باستعمال منشفة الشعر لمدة 3 ساعات، أغسلي شعرك بالماء البارد أو الفاتر مرة كل أسبوع.

تساعد هذه الطريقة على التخلص من قشرة الرأس التي تمنع وصول الأكسجين إلى الجلد.

تساعد هذه الوصفة على تغذية الشعر وبالتالي كثافته وسرعة تطويل الشعر في شهرين فقط.

عصير الجرجير للشعر

أحضري حزمتين من الجرجير واغسلهم جيدًا في الماء حتى تتخلصي من الأتربة والأوساخ العالقة عليه.

ضعي الأوراق النظيفة من الجرجير في الخلاط الكهربائي، وأضيفي إليها زيت الزيتون وقليل من الماء.

أضربي الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس تمامًا.

صفي الخليط بواسطة قماشة نظيفة، وضعيه في برطمان.

نظفي شعرك جيدًا بالشامبو، ثم انتظري حتى يجف شعرك.

ضعي الماسك الآن على شعرك لمدة ساعتين، ثم أغسلي شعرك جيدًا بالشامبو مرة أخرى، وكرري هذه الخطوة مرتين في الأسبوع.