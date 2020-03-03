إيداع الدفعة الـ28 من حساب المواطن.. الثلاثاء

يترقب المواطنون إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، وهي الدفعة الـ28 التي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري.

ويتم إيداع الدعم في حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي؛ إلا إذا صادف اليوم إجازة رسمية، فيتم تقديم صرف الدعم أو تأخيره لمدة 24 ساعة فقط.

وفى وقت سابق، أعلن البرنامج إيداع 2.6 مليار ريال؛ كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي.

وتابع: ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته، أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يُشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن؛ بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم، من خلال الرابط التالي (هنـــــــــــــــــا).

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