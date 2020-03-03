حساب المواطن: يمكن للمهجورة التسجيل والحصول على الدعم بشرط

أوضح برنامج حساب المواطن، أن المرأة المهجورة يمكنها التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم دون رفع مستندات، ولكن يُشترط إثبات حالة «الهجران» أولًا.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للمرأة «متزوجة/مهجورة» بإمكانها التسجيل في البرنامج، ولا يتطلب من «المهجورة» رفع مستندات في البوابة الإلكترونية، لكن يجب إثبات حالة الهجران في مكتب الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك، ردًا على استفسار امرأة مهجورة عن كيفية نزول الدعم لها والإجراءات اللازمة لذلك.

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