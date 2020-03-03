بالصور.. سجن النساء بجدة يستقبل وفدًا من طالبات دار الحكمة

استقبل سجن النساء بجدة، وفدًا من طالبات قسم القانون بجامعة دار الحكمة، مكونًا من 22 طالبة، بقيادة الدكتورة بنان الروقي والدكتورة سماح الآغا، ويرافقهم مدير الاستثمار بمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة المقدم عبدالله الحارثي، وتأتي هذه الخطوة ضمن التعاون بين السجون والجهات المجتمعية والجامعات المختلفة .

وكان في استقبالهم مدير إدارة سجن النساء الرائد مسعود محمد عيدان، ومديرة السجن مروة يوسف عمر، وكان الهدف من الزيارة تعريف الطالبات على مرافق السجن كاملة، وعرض الخدمات والبرامج والأنشطة التأهيلية المتاحة والمقدمة للنزيلات.

بدأت جولة الوفد على المركز الصحي والعيادات المتخصصة فيه ومركز التدريب المهني وورش العمل المفعلة وصالة الألعاب الرياضية وساحات الملاعب الخارجية لكرة القدم، والمرور على المدرسة وفصولها الدراسية وفصول تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم الاطلاع على مباني الوحدات السجنية من الخارج.

وأبدى الوفد الزائر تقديره للرعاية المتكاملة التي تحظى بها النزيلات وتكفل حقوقهم وتسهم في تأهيلهم وإصلاحهم.

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