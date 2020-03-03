حساب المواطن يوضح تأثير الإفصاح غير الصحيح عن قيمة الراتب على سريان الدعم

أكَّد برنامج حساب المواطن، أن تسجيل معلومات غير صحيحة تتعلق بالراتب؛ تؤدي إلى توقف الدعم عن المستفيد.

وأشار حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- إلى أن الإفصاح بشكل غير صحيح عن قيمة الراتب يوقف الدعم عن المستفيد، وذلك وفقًا لضوابط البرنامج.

وكان أحد المواطنين، قد وجَّه سؤالًا بأنه أفصح عن راتبه بقيمة أقل مما يحصل عليه عن طريق الخطأ، وتم إيقاف الحساب.

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