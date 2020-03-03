«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونجران والباحة

نبهت هيئة الأرصاد، من تعرض مناطق المدينة المنورة ونجران والباحة إلى رياح نشطة وأتربة مثارة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح بيان للهيئة أن المدينة المنورة، تتعرض اليوم الثلاثاء لرياح نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة ومحافظات (الحناكية والعلا والمهد وبدر)، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

وذكر البيان أن منطقة نجران تتعرض لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وتشمل مدينة نجران ومحافظات (ثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة)، وبينت أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.

كما نبه من تعرض منطقة الباحة لنشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات (الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، حتى الساعة الـ 9 مساءً.



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