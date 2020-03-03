الصخري: إجازة نهاية الأسبوع غير مناسبة للكشتات والسفر بـ7 مناطق

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، أن إجازة نهاية الأسبوع غير مناسبة للكشتات في 7 مناطق بالمملكة؛ بسبب استمرار الرياح المتربة.

وقال الصخري- عبر حساله على تويتر- يبدو أن إجازة نهاية هذا الأسبوع غير مناسبة للكشتات والسفر، في مناطق «تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة، والقصيم»، إضافة إلى حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، وذلك حسب آخر التحديثات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقة مكة المكرمة.

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