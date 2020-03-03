أهم أحداث العالم هذا الصباح.. تحذيرات «الثلاثاء الكبير» بأمريكا.. ووفاة 6 أشخاص بـ«كورونا» في واشنطن

شهدت الساعات الأخيرة العديد من الأحداث حول العالم، كان من أبرزها، إعلان وفاة 6 حالات مصابة بـ«كورونا» في واشنطن، بجانب تحذيرات لمسؤولين أمريكيين من التدخل الخارجي في الانتخابات قبل «الثلاثاء الكبير» المقرر اليوم، مع إعلان كلٍّ من المغرب والسنغال عن أول إصابة بفيروس كورونا.

وجاءت أهم الأخبار حول العالم، كالتالي:

ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 2943 شخصًا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 2943 شخصًا، كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفًا و151 شخصًا، حسبما أفادت السلطات الصحية اليوم الثلاثاء. جاء ذلك بعد أن أعلنت الصين تسجيل 31 حالة وفاة و125 إصابة جديدة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

كوريا الجنوبية تسجل 477 إصابة جديدة بـ«كورونا»

سجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4812. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مراكز السيطرة على الأمراض، أنَّ إجمالي عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس بلغ 28 شخصًا.

واشنطن تحذر من التدخل الخارجي في الانتخابات قبل «الثلاثاء الكبير»

أصدرت وزارات وهيئات حكومية أمريكية بيانًا مشتركًا نادرًا، عشية الانتخابات التمهيدية المقررة فيما يُعرَف بـ«الثلاثاء الكبير»، حذّرت فيه من التدخل الخارجي في الانتخابات.

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وحذرت الولايات المتحدة الأطراف الخارجية من أنها ستواجه عواقب في حالة التدخل، وحثّت في الوقت نفسه المواطنين الأمريكيين على توخّي الحذر.

تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب

أعلن المغرب تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

قالت وزارة الصحة المغربية، إنّه تمَّ تأكيد الحالة مخبريًّا بمعهد «باستور»، لمواطن مغربي مقيم في إيطاليا، مساء أمس الاثنين.

6 حالات وفاة بـ«كورونا» في ولاية واشنطن

قال مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين: إنَّ أربعة أشخاص في ولاية واشنطن لاقوا حتفهم إثر مضاعفات فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في الولاية الغربية وفي الولايات المتحدة إجمالًا إلى ستة أشخاص.

فرنسا.. 191 إصابة بـ«كورونا» و3 وفيات

قال مدير إدارة الصحة الوطنية الفرنسية جيروم سالومون، أمس الاثنين: إنَّ فرنسا سجلت حتى الآن 191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور، بزيادة 61 حالة إصابة عن أمس الأحد. وأوضح سالومون أنَّه تمَّ تسجيل حالة وفاة ثالثة ولكن تمَّ التأكد من أن الضحية كانت مصابة بالفيروس بعد وفاتها وهى امرأة (89 عامًا) في منطقة كومبين في إقليم واز بشمال فرنسا والذي شهدت العدد الأكبر من حالات الإصابة في البلاد.