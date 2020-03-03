السعودية اليوم / الشيخ السديس يدشن الحقائب التدريبية الإلكترونية لأكاديمية المسجد الحرام



مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم الحقائب التدريبية الإلكترونية المحكمة لمدربي الأكاديمية التابعة للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام بحضور وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني, والوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي, ومدير الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام أحمد بن عيد الوذيناني.

وأوضح الشيخ السديس أن الحقائب الإلكترونية تهدف إلي تحسين جودة المحتوى التدريبي والعملية التدريبية وتحقق المتطلبات العملية التدريبية، وفق معايير الجودة من حيث التحليل والتصميم والتطوير والتنفيذ والتقييم في المجالات التخصصية والإدارية والمالية والتشغيلية والفنية والتقنية والتطويرية .

وأكد معاليه على أهمية الحقائب التدريبية وأدواتها الإلكترونية في تطبيق تدريبٍ عالي الجودة؛ يسهم في تطوير مخرجات الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين بتعدد مجالاتها الخدمية والإدارية، وذلك تماشياً مع تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ورؤية المملكة 2030 الداعمة لمجالات التحول الرقمي.

// انتهى//

11:49ت م

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