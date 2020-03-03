

إسلام آباد 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى خمس حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة.

وأوضح المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا في تصريح صحفي اليوم أن الحالة الخامسة ظهرت في سيدة (45 عامًا) من سكان منطقة جيلجيت الواقعة شمال باكستان، مؤكدًا أن حالتها مستقرة وتخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى العلوم الطبية التخصصي بالعاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

11:26ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى خمس حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.