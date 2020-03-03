السعودية اليوم / محاضرة نسائية بتعاوني أبو عريش غدا



أبوعريش 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعوية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدا، محاضرة نسائية بعنوان "موجبات رحمة الله "، تلقيها تهاني منى، وذلك بجامع الخير بالمحافظة.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.

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11:24ت م

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