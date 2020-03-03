السعودية اليوم / تعليم الرياض يُعلن بداية الدوام الصيفي للمدارس



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

أعلنت إدارة التعليم الرياض عن بدء الدوام الصيفي في جميع مدارس تعليم البنين والبنات بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ، اعتباراً من الأحد القادم الموافق 13 / 7 / 1441 هـ .

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وفقا للدوام الصيفي ستكون بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة الـ6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الساعة الـ 7:00 صباحاً ، مؤكداً سعي الإدارة الدائم لبذل كل ما من شأنه خدمة أبنائنا الطلاب والطالبات سائلا الله لهم التوفيق .

// انتهى //

11:22ت م

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