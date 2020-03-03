

المدينة المنورة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

احتفت مدارس المهد باليوم العالمي للدفاع المدني من خلال تنفيذ عدد من البرامج والمشاركة بجناح في معرض الدفاع المدني " السلامة أولاً "، الذي دشّنه محافظ المهد مبارك المورقي.

وبيّن المتحدث الرسمي لتعليم المهد عايض الوسمي، أن الفعاليات شملت تنفيذ برامج إذاعية بمدارس المهد بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني، وتدريب الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس على خطط الإخلاء وحسن التصرف في الحالات الطارئة, مبيناً أنه تم تدريب 80% من المنسقين والمنسقات, وإقامة لقاءات مع قادة وقائدات المدارس, ومعالجة وضع بعض المباني المدرسية.

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11:10ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مبادرات وأنشطة مدرسية في مدارس المهد احتفاءً بـ "يوم الدفاع المدني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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