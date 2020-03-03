السعودية اليوم / 120ألف مستفيد من الأنشطة التوعوية عن فيروس كورونا المستجد في صحة بيشة



بيشة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

نفذت صحة بيشة ممثلة 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة، وذلك في أربع محافظات إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.

وهدفت هذه الفعاليات إلى التوعية الصحية وتعريفهم عن الفيروس وطرق تجنب نقله وانتشاره وبلغ المستفيدين منها 120 ألف مستفيد.

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11:00ت م

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