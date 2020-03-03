السعودية اليوم / ندوة كشفية بتعليم وادي الدواسر عن إسهام الكشافة في تحقيق أهداف التنمية



وادي الدواسر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

نظمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، أمس ندوة عن إسهام الكشافة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشارك عددٍ من القادة الكشفيين ، وعرفاء الطلائع ومساعديهم في مرحلتي الفتيان والكشاف المتقدم .

وتضمنت الندوة التي تأتي ضمن تفعيل النسخة الـ 12 من المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها ، التعريف بالأهداف ودور المملكة في تشكيلها ، والخطة الإستراتيجية للمشروع التي تركز على عدة مجالات .

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10:53ت م

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