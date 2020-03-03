السعودية اليوم / فن التعامل مع الجمهور" دورة تدريبية لمنسوبي الجهات الأمنية بنجران



نجران 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

نظمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن التعامل مع الجمهور"، لمنسوبي ومنسوبات الجهات الأمنية بالمنطقة، وذلك بمقر مبنى شرطة نجران للرجال، وبمقر الغرفة التجارية للسيدات.

وهدفت الدورة التدريبية إلى تعريف المشاركين مهارات التعامل مع الآخرين من خلال تزويدهم بأهم المفاهيم المرتبطة بفنون التواصل والعمل على رفع كفاءتهم وفعاليتهم في مجال الاتصال من خلال التمارين العملية التطبيقية التي تحقق صقل مهاراتهم وتنميتها.

وشملت الأهداف التفصيلية التعرف على اختلاف الطباع وأساليب التعامل، والدوافع التي تحرك المسلم إلى حسن التعامل، إضافة إلى كيف تكسب الآخرين والتأثير عليهم، والأدوات الأساسية للاستماع الفعّال، والتدرب على المهارات التطبيقات للتعامل في بيئة العمل.

// انتهى //

10:51ت م

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