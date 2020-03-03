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8 تدابير في رئاسة شؤون الحرمين لمكافحة كورونا
رذاذ للأسطح وتعقيم سجاد الحرم
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد مصلح الجابري أن مراحل الإجراءات الاحترازية تضم جهازاً يضخ الرذاذ لتعقيم الأسطح والأرضيات والسجاد، ومعقمات للأيدي توزع على مداخل الأبواب وجميع الفراغات والمصليات، ومتابعة السجاد وتعقيمه من خلال زيادة خط التعقيم بمغسلة السجاد وتسريع عجلة تغيير السجاد في المسجد الحرام، وزيادة عدد مرات الغسيل الرئيسية إلى 6 غسلات رئيسية.
كما تشمل الإجراءات توفير الغسلات الطارئة وقت الحاجة، وزيادة عدد غسلات دورات المياه إلى 6 غسلات رئيسية، وتعقيم أحواض نوافير زمزم وتغيير قواعد الحافظات والكاسات المستعملة أولا بأول، إلى جانب إقفال الهواء الراجع من التهوية المقدرة نسبته 25% بالتوسعة السعودية الثانية، ليصبح إجمالي نسبة الهواء المخصص للتلطيف والتبريد 100%.
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