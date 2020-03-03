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أمانة العاصمة المقدسة تزيل 12 حظيرة عشوائية جنوبي مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة وحدات الذبح، وإدارة الخدمات العامة، وبلدية جنوب مكة الفرعية اليوم, 12 حظيرة عشوائية مُخالفة، وذلك خلال الحملة الميدانية التي نفذتها الأمانة "أمس" في عدد من المواقع بمخطط ولي العهد رقم 7 جنوب مكة المكرمة، بمساندة الجهات الأمنية.

وشكًّلت الأمانة عدداً من الفرق الميدانية التي تقوم بمصادرة الأنعام السائبة والمُخالفة في الأحواش والمزارع والأماكن المتاخمة للأحياء السكنية، التي يتم فيها تربية وبيع الأنعام بطُرق مخالفة، للمحافظة على الإصحاح البيئي.

وتم خلال الحملة مصادرة 5 رؤوس من الإبل و10 رؤوس من الماعز، وإزالة الحظائر المُخالفة، واتخاذ التدابير الوقائية لتفادي أضرارها البيئية والصحية، وتطبيق العقوبات النظامية المترتبة على الباعة المخالفين.