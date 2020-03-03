- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشف الإعلامي عبدالله بن حبيب؛ تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه الطالب بجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنوّرة حمزة أيوب؛ يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم عُرضت على قناة المجد، فسجّل "حبيب"؛ الفيديو وحاول فيه مواساة الطالب حتى انتشر سريعاً ووجد تفاعلاً كبيراً، كما قُدمت له بعض الهدايا تشجيعاً ودعماً، وقابله أمس رئيس الجمعية تركي الشهراني؛ وكرّمه.
وقال "عبدالله بن حبيب": "هذه مسابقة قرآنية اسمها سنابل المدينة على قناة المجد كل يوم خميس وجمعة وسبت من تقديمي، ووصلوا فيها مرحلة الأداء المباشر بعد التصفيات الأولية، وحمزة وصل إلى هذه المرحلة، لكنه لم ينتقل للمرحلة التالية لأنه خرج، وكان هناك متسابقون أقوى منه".
واختتم: "بعد البرنامج وجدته يبكي وتحدثت معه لأواسيه واستأذنته للتصوير ووثّقت المقطع وشجّعته، وقلت له: أنت لم تخسر وهذه طبيعة المسابقة". المدينة المنورة حمزة أيوب
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 10:39 AM
"عبدالله بن حبيب": وجدته يبكي فتحدثت معه لأواسيه ووثّقت المقطع ثم شجّعته
كشف الإعلامي عبدالله بن حبيب؛ تفاصيل الفيديو الذي ظهر فيه الطالب بجمعية تحفيظ القرآن بالمدينة المنوّرة حمزة أيوب؛ يغالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن الكريم عُرضت على قناة المجد، فسجّل "حبيب"؛ الفيديو وحاول فيه مواساة الطالب حتى انتشر سريعاً ووجد تفاعلاً كبيراً، كما قُدمت له بعض الهدايا تشجيعاً ودعماً، وقابله أمس رئيس الجمعية تركي الشهراني؛ وكرّمه.
وقال "عبدالله بن حبيب": "هذه مسابقة قرآنية اسمها سنابل المدينة على قناة المجد كل يوم خميس وجمعة وسبت من تقديمي، ووصلوا فيها مرحلة الأداء المباشر بعد التصفيات الأولية، وحمزة وصل إلى هذه المرحلة، لكنه لم ينتقل للمرحلة التالية لأنه خرج، وكان هناك متسابقون أقوى منه".
واختتم: "بعد البرنامج وجدته يبكي وتحدثت معه لأواسيه واستأذنته للتصوير ووثّقت المقطع وشجّعته، وقلت له: أنت لم تخسر وهذه طبيعة المسابقة".
، فيديو لاقى تفاعلاً .. هكذا غالب طالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لاقى تفاعلاً .. هكذا غالب طالب دموعه بعد خروجه من مسابقة للقرآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.