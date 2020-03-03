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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها؛ تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
كما نبّهت الهيئة في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: ثار, وحبونا, وشرورة, ويدمة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نشاط في الرياح السطحية منطقة الباحة
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 10:16 AM
"المدني" دعا إلى اتباع الإرشادات وأخذ الحيطة والحذر
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة، والأجزاء المجاورة لها؛ تستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
كما نبّهت الهيئة في تقريرٍ لها اليوم, من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات: ثار, وحبونا, وشرورة, ويدمة.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11:55 مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران والباحة ،
المصدر : الخليج 365
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