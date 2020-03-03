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بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أمرت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجّه الأمر لموظفيه، الاثنين؛ بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفًا؛ في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.
وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.
وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة: إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.
ووفق "سكاي نيوز" أضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذَرٍ وتَفَانٍ للحفاظ على صحة موظفينا".
وتابع الموظف الكبير في الشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك؛ فإن المكاتب ستظل مفتوحة لهم".
وكان فيروس "كورونا" قد ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدًا.فيروس كورونا الجديد موقع تويتر
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441 10:30 AM
مدير الموارد البشرية: نشجع على العمل من المنازل حرصًا على سلامتهم"كورونا" يضرب "تويتر".. والشركة لموظفيها: لا تحضروا إلى المكاتب
بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أمرت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.
وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجّه الأمر لموظفيه، الاثنين؛ بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفًا؛ في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.
وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.
وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة: إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.
ووفق "سكاي نيوز" أضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذَرٍ وتَفَانٍ للحفاظ على صحة موظفينا".
وتابع الموظف الكبير في الشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك؛ فإن المكاتب ستظل مفتوحة لهم".
وكان فيروس "كورونا" قد ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدًا.
، "كورونا" يضرب "تويتر".. والشركة لموظفيها: لا تحضروا إلى المكاتب ،
المصدر : الخليج 365
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