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عدن - ياسمين التهامي - سمكة البالون (balloon fish) اسمها العلمى (Puffer Fish) تعد من الاسماك الغريبة والخطيرة ويطلق عليها العديد من الاسماء فى العديد من المناطق منها سمكو البخاخ وسمكة الفقاعة ووسادة البحر وسمكة الضفدع كل هذه الاسماء اطلقت عليها بسبب شكلها والطريقة الغريبة التى تحمى بها نفسها ضد الاعداء، وهى تعيش في المياه الاستوائية العذبة والمالحة.

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سمكة سامة يمكنها قتل 30 شخص.. شاهد كيف قتلت “كلب مفترس“ حاول يلتهمها (فيديو)



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يتراوح طول سمكة البالون من 5 إلى 60 سم، وتتميز بحركتها البطيئة مما يجعلها فريسة سهلة للكائنات المفترسة التى تتغذى على الاسماك الصغيرة نسبيا، ولكن فى المقابل هى لديها تقنية مميزة لتستطيع بها الدفاع عن نفسها، فهى لديها معدة مطاطة للغاية تمكنها من التهام كميات كبيرة من الماء والهواء دفعة واحدة عند اللزوم، مما يجعلها ذلك تنتفخ اضعاف حجمها الاصلى لتصبح كرة مائية مما يجعل من الصعب على الحيوانات والاسماك المفترسة الامساك بها، كما ان بعض الانواع منها يحمل اشواك على جسمها من الخارج تبرزها أثناء الانتفاخ.

إلى جانب قدرتها على الانتفاخ والاشواك تمتلك سمكة البالون وسيلة اخرى للدفاع عن نفسها فهى تمتلك ثانى اخطر سم لدى الفقاريات وهى سم تيدرودوتاكسين الذى يمكنها استخدامه لقتل الاسماك المفترسة التى تهاجمها، وما تحتويه سمكة واحدة من أسماك البالون من السم يكفى لقتل 30 انسانا بالغا، والذى يجعلها قاتلة بالنسبة للبشر فهذه المادة أشد سمية بـ 1200 مرة من سم السيانيد القاتل، يسبب هذا السم شللا عاما لدى الشخص الذي يتناوله فتتوقف كافة عضلات الجسم تقريبا عن العمل ليصل الشخص إلى حالة إعياء شديدة ثم إلى الموت.

هناك العديد من انواع سمكة البالون فيوجد اكثر من 120 نوعا لسمكة البالون وعلى الرغم من أن معظم أنواع أسماك البالون شديدة السمية ولكنها تعد من الاطعمة الشهية فى اليابان حيث ان بعضها يصلح للطعام، ففي اليابان تعد سمكة البالون المعروفة بـ فوجو (fugu) من الأطباق الشهية، وهي طعام نادر ولذيذ ومرتفع الثمن.

وتوجد مطاعم متخصصة بها ويتلقى طباخو وجبة الفوجو تدريبا خاصا ويملكون رخصة خاصة لإعداد هذه الأطباق وهى مرتفعة الثمن بشكل كبير في المطاعم المتخصصة بهذا الشأن ليصل سعر الطبق الواحد من بعض شرائح الفوجو التى تم تنظيفها وإزالة السم منها إلى 50 دولار للطبق.

هذا الفيديو القصير يظهر محاولات لكلب البحر الإمساك بسمكة البالون وعدم تمكنه من ذلك.