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عدن - ياسمين التهامي - فوائد شرب اليانسون على الريق بالنسبة للصحة العامه للجسم وبالنسبة للوزن والوقاية من الأمراض وغير ذلك من المعلومات الهامة بخصوص اليانسون، حيث أنه من النباتات العشبية العطرية التي تدخل في استخدامات الكثير من الأمور مثل الغذاء والعناية بالبشرة ولعلاج بعض من الأمراض وغير ذلك، واليوم نتناول في موضوعنا هذا اهم المعلومات الطبية التي جائت بخصوص اليانسون نتيجة بعض الأبحاث العلمية والدراسية الحديثة.

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مشروب بسيط إذا تناولته على الريق فإنه يعالج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب الخطيرة إضافة إلى علاج السكري والربو ومشاكل المعدة



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اليانسون هي عشبه تحتوي على زيوت طيارة تعمل على تهدئة الأعصاب وتدخل في علاج الكثير من الأمراض، مثل السكر، والضغط، والاكتئاب، والتشنجات، والمغص، والكحة، وطرد البلغم، وغير ذلك من الأمور التي تشرحها بالتفصيل في التالي، فتوجد الكثير من الفوائد عند شرب اليانسون وخصوصاً على معدة فارغة أو على الريق ولكن يُنصح بضرورة استخدام اليانسون طازج وعدم تركة فتره كبيره حتي لا يفقد فوائده، والحذر منه لمرضى السرطان والحساسية إلا بنصح وإرشادات الأطباء، وأما عن فوائد شرب اليانسون على الريق فهي كالتالي.

فوائد تناول مشروب اليانسون

عند تناول كوب من مشروب اليانسون صباحاً ومساءً فأنه يعمل على طرد البلغم وعلاج الكحة.

علاج مشاكل الصدر مثل الربو والمشاكل الجهاز التنفسي ويحد من السعال والزكام.

يخفف من انتفاخ البطن ويعالج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي والإمساك.

محفز جيد لإنتاج وإضرار اللبن عند المرضعات وهذا من خلال تحفيز الهرمونات اللبنية.

فاتح جيد للشهية ويعمل على قتل الديدان المعوية والطفيليات والتي تتسبب في عملية سد الشهية ونقص الوزن.

جيد جداً لمرضى ضغط الدم المرتفع، حيث أنه يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع عند المرضى.

يقي من التعرض للإصابة بأمراض القلب الخطيرة.

يحسن من نسبة الإجهاض لدى الحوامل، بالإضافة إلى تسهيل الولادة الطبيعية ويعمل على تخفيف الأوجاع المرافقة لها.

تناول مشروب اليانسون يعمل على علاج مشاكل عدسة العين.

يدخل في علاجات البشرة والجمال ويحافظ عليها، حيث يقوم بعلاج الجرب والصدفية والاكزيما وأمراض التي يمكنها أن تصيب الشعر.

يحتوي اليانسون على مضادات الأكسدة التي تعمل على الحماية للبشرة من التجاعيد والحفاظ على نضارتها.

يعالج مشاكل الشعر فيعمل على تقويته ومنع تساقطه ونموه.

يعمل شرب كوبان من اليانسون يومياً على ليونه الأمعاء بالإضافة إلى تنقية الجسم والتخلص من السموم.

يعمل على الوقاية من الاكتئاب ويحافظ على تهدئة الأعصاب والتخلص من العصبية.

يعمل على التخلص من الصداع وأوجاع الرأس بدلاً من الأدوية والمسكنات الخطيرة.