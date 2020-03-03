الكويت تشيد بالإجراءات الاحترازية في السعودية لمواجهة «كورونا»

أشاد مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس الاثنين، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وعلَّقت السعودية الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا؛ للحيلولة دون انتشار الفيروس.
وأعرب مجلس الوزراء عن تفهم دولة الكويت وتأييدها لكلّ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على الأراضي المقدسة والمشاعر الدينية وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن.
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