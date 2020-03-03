اللواء المنتشري ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي الجندي تركي المالكي

صرَّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، بأنَّ مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري نقل تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية لذوي الجندي أول تركي بن عطيه المالكي، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
ونقل المنتشري وعدد من ضباط المديرية التعازي لذوي الفقيد في منزلهم بمحافظة جدة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
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