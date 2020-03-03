تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن التوجيهات الشرعية للتعامل مع «كورونا»

وجَّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع في جميع مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن التوجيهات الشرعية حيال التعامل مع الأمراض المعدية، والتي منها فيروس كورونا.
وشمل التوجيه توعية الناس بالالتزام بما يصدر من جهات الاختصاص في المملكة من تعليمات في هذا الشأن.
ويأتي هذا التوجيه؛ لما لخطبة الجمعة من أهمية في توعية المجتمع.
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