السعودية اليوم / محافظ المخواة يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع



الباحة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

دشن محافظ المخواة نايف بن محمد الهزاني أمس, فعاليات الأسبوع الخليجي للموهبة والإبداع بتعليم المخواة, بحضور عدد من الطلاب المتأهلين للمعرض المركزي والختامي لإبداع 2020م.

واستعرض مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق برامج تعليم المحافظة في مجال الموهوبين والمشاركات في مختلف الفعاليات, مُشيراً إلى تمثيل تعليم المخواة للمملكة في معرض دولي باليابان من خلال مشاركة الطالب سهيل سالم الزهراني, بالإضافة إلى مشاركة للطالبين عبادي العُمري وماجد الغامدي في معرض إبداع ٢٠٢٠م بالرياض بعملين متميزين.

ونوه الهزاني أن رعاية الموهوبين وإكسابهم المهارات العلمية والعملية واحتضان إبداعهم ودعم أفكارهم وتطوير مهاراتهم هي من الأهداف السامية للتعليم, مبدياً ثقته في قدرة الموهوبين والموهوبات على تدوير عجلة التنمية لمستقبل الأجيال الواعدة والاعتماد عليهم في تخصصات متعددة.

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