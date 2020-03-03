السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يفتتح مركز خدمات المستفيدين بمكتب تعليم حبونا



نجران 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

افتتح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي أمس، مركز خدمات المستفيدين للأقسام الرجالية والنسائية بمكتب التعليم بمحافظة حبونا، ضمن خطة تطوير الأداء المؤسسي بالتعليم بالمنطقة.

وتشتمل الخدمات التي يقدمها المركز على إنجاز المعاملات ومتابعة المتطلبات والمقترحات، و نشر ثقافة جودة الخدمة بين جميع الإدارات التي تقدم خدماتها للمستفيدين، إضافة إلى ابتكار مفاهيم وتقنيات إدارية جديدة للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيد ومحاولة القضاء على معوقات تقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال التطوير والتحسين المستمر للخدمات المقدمة و تلمس آراء المستفيدين.

وشهد مدير التعليم بالمنطقة المبادرات التعليمية للمدارس البنات بمكتب التعليم بالمحافظة، كما استعرض منجزات قسم الشؤون التعليمية – بنات - في المجالات الإشرافية والتطويرية.

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09:49ت م

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