السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام محمد بن سعود يستقبل سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة



الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه أمس بالجامعة، سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى المملكة علي جابر مواديني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الفرص التعليمية المتاحة لطلاب تنزانيا بالجامعة والخدمات المقدمة لهم .

وأبدى الدكتور العامري استعداد الجامعة لفتح آفاق تعاون جديدة في العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات التعليمية التنزانية في المجالات العلمية والثقافية والبحث العلمي .

من جانبه نوه السفير التنزاني بمستوى الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبالرعاية التي توليها لطلابها .

// انتهى //

09:48ت م

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