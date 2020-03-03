السعودية اليوم / المختبر الإقليمي بصحة حفر الباطن يحصل على اعتماد "سباهي"



حفر الباطن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

حصل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي بصحة حفر الباطن على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي "،وذلك لتطبيقه معايير الجودة المعتمدة من المركز.

ويعمل المختبر الإقليمي وبنك الدم المركزي على توفير احتياج المرضى من أكياس الدم والصفائح الدموية والبلازما، وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة دولياً وقد أجرى المختبر84200 فحص خلال عام 2019م.

يذكر أن جميع المستشفيات المستهدفة ضمن خطة صحة حفر الباطن حققت اعتماد المركز السعودي لإعتماد المنشآت الصحية "سباهي " لعام 2018.

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08:37ت م

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