السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم فعالية "زيارتك واجبة" لعيادة المرضى



المدينة المنورة 08 رجب 1441هـ الموافق 03 مارس 2020م واس

نظمت إدارة الممرات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أمس فعالية لزيارة المرضى المنومين بالمراكز الصحية التي تقدم خدماتها للزائرين بجوار المسجد النبوي تحت عنوان "زيارتك واجبة" بمشاركة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري.

وأفاد مدير إدارة الممرات بوكالة شؤون المسجد النبوي عبدالكريم بن حامد الأحمدي أن الزيارة تهدف إلى تعزيز قيمة الرحمة في نفوس المرضى, والاطمئنان عليهم, والحث على التعاون على البر والتقوى، وتقديم الهدايا للمرضى والطاقم الطبي, مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تأتي تعزيزاً لمبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

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08:31ت م

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