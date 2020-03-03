السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يفتتح مستشفى شراف



حائل 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء أمس, مستشفى شراف بمدينة حائل, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وأكد سمو أمير منطقة حائل أن العطاء مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - نحو دعم الخدمات الصحية، مبينًا سموه أن وقوفه في افتتاح أحد الصروح الطبية هو استشراف لمستقبل صحي واعد لمنطقة حائل، متمنياً أن تكون حائل عاصمة طبية تخدم منظومة الصحة بالمملكة، معبراً سموه عن سعادته وشكره لأطباء ومنسوبي قطاع الصحة بحائل على الإنجاز والعمل.

من جهته أوضح وكيل وزير الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني أن المستشفى هو نموذج تبرزه صحة حائل سعياً منها لتقديم الأفضل والأمثل، مبيناً أن المستشفى يتماشى مع نموذج التحول الجديد لتقديم الخدمة العاجلة والخدمة الممتدة وعلاج اليوم الواحد ومركز التدريب، مشيراً إلى أن المستشفى سيضيف لمنطقة حائل خدمات طبية لخدمة المواطن.

يذكر أن مستشفى شراف بسعة سريرية 125 ويحتوي على اربعة أقسام : جراحة اليوم الواحد، والرعاية الصحية العاجلة، والرعاية الصحية المديدة، ومركز الأمير عبدالعزيز بن سعد للمؤتمرات، يستقبل فيها جميع حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة.

حضر الافتتاح وكيل وزير الصحة للتخطيط والتحول الدكتور خالد الشيباني ومدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود الشمري

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08:07ت م

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