شكرا لقرائتكم رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-03 رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياحاً نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر. Advertisements وبينت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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